,22h44: Benny Gantz, un peu prématurément sans doute, a crié victoire: « Nous avons gagné! Le peuple a parlé! Notre parti, créé il y a trois mois à peine (avec trois partis!) est devenu le plus grand parti du pays. Il y a un vainqueur clair et un vaincu clair. Le président de l’Etat voit l’image globale et devra charger le chef du plus grand parti de former le gouvernement.

22h41: des voix s’élèvent déjà au Parti travailliste pour demander la démission d’Avi Gabbaï, à cause des estimations qui donnent entre 6 et 8 sièges au parti qui fut durant des décennies le plus grand parti du pays.

22h33: le Premier ministre Binyamin Netanyahou a publié un communiqué de victoire, au vu des deux estimations qui donnent la droite victorieuse. Un troisième donner les deux blocs à égalité, mais au vu de l’expérience passée, les heures qui viennent devraient renforcer la droite.

22h30: le parti Nouvelle Droite de Naftali Benett est tout proche du seuil d’éligibilité, et il devrait le franchir notamment grâce aux voix des soldats qui seront dépouillées dans les deux jours. Dans une annonce devant leurs partisans, Naftali Benett et Ayelet Shaked ont conseillé d’attendre mercredi matin comme les expériences passées l’ont montré.

Photo Miriam Alster et Yonatan Sindel / Flash 90