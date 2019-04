Lphinfo sera avec vous durant cette grande soirée électorale et publiera dès 22h00 les estimations des différentes chaînes de télévision. Les chiffres seront régulièrement actualisés durant les heures qui suivront.

Attention : les premières estimations données à 22h00 ne sont que…des estimations basées sur les résultats réels d’un échantillon de 60 urnes à travers le pays selon les déclarations des électeurs à leur sortie du bureau de vote. Ces estimations ne reflètent pas forcément les résultats presque définitifs qui ne seront connus que mercredi. Des petits mouvements de sièges inévitables au fur et à mesure du dépouillement peuvent faire la différence entre la droite et la gauche au fur et à mesure des heures qui passeront. Il faut se rappeler qu’aux élections de 2015, le Camp Sioniste et le Likoud étaient pratiquement à égalité lors des premières estimations et qu’au lendemain, le Likoud avait obtenu six sièges de plus que le Camp Sioniste. Sans oublier que les voix des soldats qui sont dépouillées plus tard sont généralement favorables à la droite.

22h00: PREMIÈRE ESTIMATION – CHAÎNES 11, 12 et 13:

BLEU-BLANC : 37 – 37- 36

LIKOUD : 36 33 – 36

PARTI TRAVAILLISTE : 8 – 6 – 7

UNION DE LA DROITE : 5 – 5 – 4

NOUVELLE DROITE : 0 – 0 – 4

ZEHOUT : 0 – 0 – 0

MERETZ : 5 – 5 – 4

YAHADOUT HATORAH : 7 – 7- 7

SHASS : 7 – 6 – 7

KOULANOU: 4 – 5- 4

ISRAËL BEITEINOU : 4 – 5- 4

GESHER : 0 – 0 – 0

TA’AL-HADASH : 6 – 6 – 7

RA’AM-BALAD: 0 – 6 – 0

*********************

DROITE: 64 – 60 – 66

GAUCHE: 56 – 60 – 54

Photo illustration