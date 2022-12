Pour son dernier lancement de l’année 2022, Space X a mis sur orbite un satellite israélien.

Il s’agit du satellite d’espionnage Eros C03 de la société ImageSat International.

La série Eros C permet aux organismes de défense et de renseignements de réaliser des opérations confidentielles tout en préservant la sécurité de leurs données.

»Il s’agit d’un satellite d’observation avancée, avec des capacités de photographie et de résolution très élevées. Il a été développé afin de répondre aux demandes des organismes de sécurité et de renseignements pour qu’ils puissent faire face aux défis qu’ils ont à relever ».

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/kEAYITOoQX

— SpaceX (@SpaceX) December 30, 2022