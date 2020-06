Le ministre des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy s’est entretenu vendredi avec l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël David Friedman. Cette rencontre entre dans le cadre de la mission de l’ambassadeur d’élaborer un feuille de route pour la loi de souveraineté qui recueillera l’assentiment maximal en Israël. Les Etats-Unis ont fait savoir à plusieurs reprises leur préférence pour une démarche consensuelle entre les deux partis principaux de la coalition, ce qui n’est pas encore le cas. Washington attend aussi les cartes préparées par le gouvernement israélien afin de négocier ensuite avec les Américains.

Dimanche aura lieu une rencontre importante entre les équipes américaine et israélienne pour définir quelle sera la suite à donner. A cette rencontre assisteront aussi l’ambassadeur Friedman, le Premier ministre Binyamin Netaynahou, le ministre de la Défense Benny Gantz et celui des Affaires étrangères Gaby Ashkenazy pour arriver à une position commune face à l’Administration américaine. On sait que les deux dirigeants de Bleu-Blanc sont plus réticents au plan, par peur des réactions internationales, et préféreraient une démarche concertée avec « les pays voisins et la communauté internationale » ce qui équivaut pratiquement à dire son abandon!

Il y a encore énormément d’inconnues dans ce plan: sera-t-il lancé le 1er juillet comme annoncé? Le gouvernement souhaite-t-il étendre la loi israélienne sur tous les territoires mentionnés dans le Plan Trump ou veut-il commencer par une souveraineté limitée à quelques zones, comme croit le savoir un haut responsable américain? Israël a-t-il une marge de manoeuvre dans l’élaboration des cartes afin de les améliorer et rassurer les opposants de droite au plan? Etc.

Les Américains répètent qu’il s’agit d’une décision israélienne mais ils ont leur mot à dire comme cela a été constaté dans le glissement observé depuis le jour de l’annonce triomphale du Plan Trump.

Photo Gershon Elinson / Flash 90