L’ancien Premier ministre jordanien Fayez Tarawneh a critiqué les déclarations belliqueuses d’officiels du royaume envers Israël en cas d’extension de la loi israélienne sur la vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie : « Il y a des gens qui demandent à ce que la Jordanie entre en guerre à cause de cela ! C’est certes une terre palestinienne, mais pourquoi devrions-nous faire des choses qui causeraient notre perte ?! (…) Citez-moi quelqu’un dans le monde arabe qui parle aujourd’hui de la question palestinienne ?! Même lorsque nous, les pays arabes, étions tous en coordination, nous n’y avons pas réussi ! Et maintenant, des gens ici appellent à faire la guerre contre Israël ? Pour quoi nous suicider ? »

Photo Wikipedia