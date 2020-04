Selon de toutes dernières informations, un accord a été trouvé entre le Likoud et Bleu-Blanc sur la question de l’extension de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie. Cet accord a été conclu après une rencontre directe entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz.

Selon l’accord qui a été conclu, Binyamin Netanyahou aura carte blanche pour présenter quand il le souhaite une proposition de loi sur la souveraineté, après concertation avec Benny Gantz et accord de l’Administration américaine. Mais Gantz et Bleu-Blanc n’auront aucun droit de veto sur la décision du Premier ministre qui aura donc une confortable majorité à la Knesset pour une telle démarche.

Au début, Benny Gantz exigeait un droit de veto et que la souveraineté ne s’étende que sur d’infimes parties de la Judée-Samarie, principalement certains blocs de localités situés à l’ouest de la barrière de sécurité. Le chef de Bleu-Blanc demandait aussi un moratoire de six mois avant que la question ne soit abordée.

Si cet accord se confirme, Binyamin Netanyahou pourra entamer le processus dès que la travail de cartographie effectué par la commission israélo-américaine sera achevé.

