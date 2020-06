La ministre de la Construction et du Logement a répondu à ceux qui annoncent une « flambée de violences » en cas d’extension de la loi israélienne sur des parties de la Judée-Samarie : « Au contraire, la souveraineté est la meilleure réponse au terrorisme. Cela fait plus de cent ans que nous faisons face au terrorisme et il ne faut pas que nous tombions dans ce piège qui veut lier le terrorisme à notre volonté de concrétiser nos droits nationaux sur cette terre. Les organisations terroristes n’ont qu’un seul objectif : nous chasser de notre pays. Notre meilleure réponse sera de faire appliquer la souveraineté et de continuer à construire ».

Photo Hadas Parush / Flash 90