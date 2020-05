Après la réunion vendredi de ses ministres des Affaires étrangères, l’Union européenne a annoncé pour lundi la publication d’un communiqué officiel avertissant Israël d’une extension de la souveraineté en Judée-Samarie, « qui serait contraire au droit international ». Le communiqué rappellera que l’UE désire coopérer avec le nouveau gouvernement israélien et dialoguer avec les Etats-Unis et les Etats arabes concernant le conflit israélo-palestinien. Il insistera une nouvelle fois sur la nécessité d’aller vers la formule de « deux Etats », « seule solution possible au conflit »…

Ce communiqué ne sera cependant pas publié au nom de l’Union européenne mais uniquement au nom de son délégué aux Affaires étrangères Josep Borrel, son contenu n’ayant pas obtenu l’approbation unanime nécessaire des 27 Etats membres: l’Autriche et la Hongrie ont voté contre.

Photo Pixabay