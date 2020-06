Le directeur du Mossad Yossi Cohen va se rendre dans les prochaines semaines dans des pays arabes de la région. Dans les forums professionnels qui traitent de cette question, Yossi Cohen se montre généralement plus optimiste que Tsahal et le Shin Bet quant aux implications de l’extension de la loi israéliennes à des territoires de Judée-Samarie.

Le but de Yossi Cohen dans cette tournée, écouter ce que ces dirigeants ont à dire et également atténuer les réactions officielles prévisibles de ces pays. Yossi Cohen entretient des bonnes relations avec de nombreux dirigeants dans le monde, y compris dans des pays arabes, c’est une personnalité écoutée et respectée sur le plan international.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90