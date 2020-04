Dans une vidéo à l’adresse des milieux évangélistes américains à l’occasion du 100e anniversaire de la Conférence de San Remo, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est dit convaincu que le président américain tiendra parole concernant la question de la souveraineté d’ici quelques mois. Binyamin Netanyahou a dit: « J’ai lutté durant des années contre ceux qui nient le lien entre le peuple juif et sa terre. Je suis fier de dire aujourd’hui que ce combat a porté ses fruits. Le Plan Trump reconnaît les droits d’Israël sur la Judée-Samarie et le président américain a promis de reconnaître la souveraineté israéliennes sur la vallée du Jourdain et les localités juives de Judée-Samarie. Je suis convaincu que d’ici quelques mois, il tiendra sa promesse et que nous pourrons fêter ensemble un nouveau moment historique dans l’histoire du sionisme. Cent ans après San Remo, la promesse du sionisme se sera concrétisée ».

Dans les accords signés entre le Likoud et Bleu-Blanc, il est spécifié que c’est le Premier ministre qui aura le dernier mot sur cette question mais il n’est pas précisé si Bleu-Blanc et les deux ministre travaillistes seront obligés de voter pour. En cas d’opposition, Binyamin Netanyahou devrait alors compter sur les voix d’Israël Beiteinou pour faire passer la loi…

נתניהו לפני כמה דקות בשידור אוונגליסטי לרגל מאה שנה לוועידת סן רמו: אני משוכנע שבעוד כמה חודשים הבטחת טראמפ לסיפוח תכובד pic.twitter.com/pBTDMFGf7q — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) April 26, 2020

