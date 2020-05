Depuis mardi matin et sur fond de coupure totale entre le Likoud et Yamina, plusieurs personnalités du parti orthodoxe Yahadout Hatorah se sont exprimées en faveur d’un ralliement du parti sioniste-religieux au gouvernement.

Le député Moshé Gafni a déclaré: « Il ne faut en aucun cas que Yamina soit en-dehors de la coalition ». Allant plus loin encore, le député Ouri Maklev a déclaré: « Nous sommes prêts à ce que Yamina reçoive plus que nous pourvu qu’ils entrent. Nous ne mesurons pas avec un centimètre ce que chacun reçoit. Ce n’est pas bon qu’ils soient dans l’opposition ». Le député Meïr Porush a quant à lui appelé le Likoud à tout faire d’ici jeudi pour que Yamina, qui fait partie du bloc de droite, fasse partie de la coalition gouvernementale. « Nous sommes arrivés jusqu’ici grâce à cette unité et à la coordination entre les partis de droite et c’est ainsi que cela doit continuer », a déclaré le député.

Et sous couvert d’anonymat, un haut responsable du parti a critiqué l’attitude de Binyamin Netanyahou dans cette affaire: « Il aurait dû d’abord traiter avec tous les partis de son bloc avant de signer avec Bleu-Blanc et les Travaillistes. Il est révoltant qu’après avoir exigé de rencontrer le bloc tous les deux jours pour s’assurer de sa fidélité, il jette ainsi Yamina ».

Il y a deux jours, c’était le président de Shass Arié Dery qui était intervenu pour demander à Binyamin Netanyahou de faire en sorte que Yamina rejoigne le gouvernement.

