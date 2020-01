Il est rare que les partis orthodoxes prennent position sur les questions de politique extérieure et notamment de la question « palestinienne » et des territoires. Et lorsqu’ils le firent il y a plus de 25 ans, ce fut dans un sens totalement opposé à la logique.

Cette fois-ci, les deux partis orthodoxes – Shass et Yahadouth Hatorah – se sont prononcés en faveur de l’annexion de la vallée du Jourdain. C’est Shass qui avait commencé par une déclaration très claire du ministre de l’Intérieur Arié Dery: « Nous soutiendrons toute initiative d’annexion de la vallée du Jourdain ou de toute autre partie de la Judée-Samarie. Il s’agit de territoires qui font partie de la terre promise à nos ancêtres. Nous contibuerons à poursuivre notre emprise en Erets Israël et à renforcer le repeuplement juif dans la vallée du Jourdain et en Judée-Samarie. Shass soutiendra toute proposition de Binyamin Netanyahou en ce sens et appelle tous les partis à en faire de même afin que cette démarche fasse l’objet d’un consensus national qui transmettra un messahe au monde disant que la population israélienne est unie sur cette question ».

De son côté, Yahadout Hatorah, par la voie du vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman: « Yahadout Hatorah est en faveur de l’annexion de la vallée du Jourdain ».

Mercredi soir, cette question à fait l’objet d’un échange de déclarations entre le député Ofer Shelah’ (Yesh Atid/Bleu-Blanc) et David Elhayani, président du conseil des localités juives de Judée-Samarie et également du conseil régional de la vallée du Jourdain. Ofer Shelah’, qui est opposé à toute annexion, a accusé Binyamin Netanyahou d’avoir « totalement négligé et abandonné la vallée du Jourdain depuis dix ans qu’il est au pouvoir ». Réponse de David Elhayani: « Totalement faux! La vallée du Jourdain est en plein essor! »

Photo Flash 90