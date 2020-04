A deux jours de Yom Hazikaron, le coordinateur spécial de l’ONU pour le « processus de paix » au Proche-Orient Nikolaï Mladenov a adressé un message de soutien aux participants à la soirée de souvenir qui sera organisée par les associations « L’ohamim LeShalom » et Forum israélo-palestinien des familles endeuillées . Il s’agit d’organisations de gauche très controversées qui tiennent chaque année une cérémonie alternative de souvenir réunissant des familles endeuillées juives et arabes, mettant ainsi sur un même pied les victimes du terrorisme et leurs auteurs.

Au lieu d’adresser un message aux manifestations officielles nationales, c’est donc cette cérémonie immorale que le délégué de l’ONU a choisi d’honorer suite aux condamnations du Premier ministre, de membres de la droite israélienne mais aussi d’associations de familles endeuillées par le terrorisme. Dans une vidéo, Nikolaï Mladenov remercie les organisateurs « source d’inspiration et d’espoir », et attaque ceux qui dénoncent cette cérémonie: « Il y a des gens qui sont intéressés à brûler tous les ponts et à agrandir le fossé. Vous agissez contre ces forces ».

La faillite morale de l’ONU n’est plus à démontrer.

Photo Flash 90