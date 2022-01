Lors d’une conversation téléphonique, le chef de l’Autorité Palestinienne s’est plaint auprès du secrétaire d’Etat américain Antony Blinken des « violences israéliennes » et lui a dit que « la situation ne pouvait plus durer ». « Il faut mettre fin à l’occupation et stopper les actions d’Israël », a dit le chef terroriste à son interlocuteur. Dans sa réponse, le chef de la diplomatie américaine a soutenu les propos d’Abou Mazen et tenu des propos peu amènes envers Israël. Il a d’abord assuré Abou Mazen du soutien et de l’engagement du président Joe Biden envers la « solution des deux Etats » et lui a dit que l’Administration américaine est consciente des difficultés politiques et économiques que rencontre l’Autorité Palestinienne. Puis il a attaqué : « Les Etats-Unis condamnent l’agrandissement des implantations, les agressions des colons envers les Palestiniens et s’opposent à l’expulsion de Palestiniens de leurs maisons et les destructions ». A la fin, Antony Blinken a réaffirmé que les Etats-Unis reste déterminés à la réouverture de leur Consulat général à Jérusalem (à destination des Arabes de Jérusalem et des « Palestiniens »).

Photo Freddy Everett / Department of State