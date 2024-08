Depuis des dizaines d’années, la compagnie d’électricité israélienne fournit de l’électricité aux habitants arabes de Judée-Samarie, sans que l’Autorité palestinienne ne paie la moindre facture. En tout, la dette s’élève aujourd’hui à 2 milliards de shekels.

Ramallah refusait de payer prétendant que les lignes électriques alimentées par la compagnie israélienne n’arrivaient pas jusqu’aux points de peuplement palestiniens.

Jusqu’à aujourd’hui aucun ministre des Finances n’avait voulu affronter cette question puisque les juristes leur expliquaient que c’était peine perdue.

Pendant des années, les juristes du ministère des Finances ont prétendu que la compagnie d’électricité de Jérusalem Est par laquelle est fourni l’électricité n’était pas soumise à l’AP et donc ne pouvait pas exiger de paiement de sa part.

Le coordinateur des activités du gouvernement en Judée-Samarie, de son côté, mettait en garde contre une déstabilisation économique de l’AP si Israël exigeait de le remboursement de la dette.

A son arrivée au ministère des Finances l’année dernière, Betsalel Smotrich, a décrété un changement de politique et a demandé à ses équipes de trouver une solution pour permettre le remboursement de cette dette, qui était en réalité prise en charge par les consommateurs israéliens.

Smotrich a commencé par prélever sur la somme qu’Israël verse à l’AP au titre des impôts, les factures concernant la fourniture d’électricité. Ainsi, la dette a cessé d’augmenter.

Dans un deuxième temps, les fonctionnaires du ministère des Finances ont rencontré des représentants de l’Autorité palestinienne afin de trouver un compromis pour obtenir le remboursement d’au moins une partie de la dette. Et les efforts ont abouti à un accord selon lequel, l’Autorité palestinienne remboursera tous les mois, pendant 10 mois, 50 millions de shekels, afin d’arriver à la somme d’un demi-milliard de shekels qui sera reversée par Israël à la compagnie d’électricité. Ces échelonnements ont déja débuté et l’Etat a pu verser 300 millions de shekels, à cette date, à la compagnie d’électricité.

Un responsable du ministère des Finances a déclaré au site Israël Hayom que ce remboursement d’une partie de la dette a été rendu possible par le changement de politique opéré par Smotrich: ”Le problème était connu depuis des années, mais aucune tentative sérieuse n’a jamais été faite pour obtenir le remboursement. Il faut bien comprendre qu’au bout du compte cette dette se répercute sur le portefeuille des citoyens israéliens qui payaient l’électricité de nombreux Palestiniens et le prix de la dette financière de la compagnie d’électricité. Deux milliards de shekels, ce n’est pas une petite somme”.

Dans l’entourage du ministre Smotrich, on se félicite: ”Tout est une question de volonté et de fermeté. Les faits sont là: en vertu de sa politique, l’argent des impôts n’est pas transféré à la Bande de Gaza malgré les demandes américaines pour qu’il le soit, de l’argent est prélevé sur les sommes transférées à l’AP au profit des victimes du terrorisme, et désormais la dette envers la compagnie d’électricité va être remboursée. Cela aurait dû être fait depuis longtemps, il fallait juste que quelqu’un l’exige”.