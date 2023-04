Le ministre du Logement, Itshak Goldknopf (Yahadout Hatorah), devait représenter le gouvernement à la cérémonie de Yom Hazikaron au cimetière militaire de Kiryat Gat.

Les protestations contre sa venue, dans le contexte actuel de défiance d’une partie de la population vis-à-vis du gouvernement, ont été telles que le ministre a décidé d’annuler sa participation.

Les protestataires lui reprochaient, entre autres, de ne pas avoir accompli son service militaire et donc de ne pas avoir de légitimité pour assister à cette cérémonie.

De la même manière et pour les mêmes raisons, le député Yaakov Tessler (Yahadout Hatorah) a décidé d’annuler sa venue à la cérémonie à Beer Touvia.

C’est la première fois que des représentants orthodoxes de la coalition sont rejetés de ces cérémonies. Goldknopf et Tessler ont affirmé qu’ils ne souhaitaient pas mettre les familles endeuillées dans une situation »inconfortable » par leur présence et ont annoncé qu’au lieu de participer aux cérémonies dans les cimetières militaires, ils se rendraient au Kotel pour y lire des Tehilim à la mémoire des soldats tombés au combat.

Vendredi dernier, la ministre May Golan (Likoud) avait elle aussi annoncé qu’elle renonçait à participer à la cérémonie au cimetière militaire où elle devait se trouver. Là aussi c’est sous la pression des manifestants contre le gouvernement qu’elle a fait marche arrière.

Et si l’argument selon lequel, les officiels n’ayant pas servi dans les rangs de Tsahal ne sont pas les bienvenus dans les cimetières militaires est avancé concernant Goldknopf, Golan, Tessler ou Ben Gvir, il convient de noter que même le député Tsvika Fogel (Otsma Yehoudit) pourtant haut-gradé et ayant servi 26 ans dans les rangs de Tsahal a lui aussi dû renoncer à assister aux cérémonies de Yom Hazikaron sous la pression des protestataires.

Tous ces ministres et députés préfèrent se retirer plutôt que de perturber ces cérémonies solennelles et de blesser ne serait-ce qu’une famille endeuillée.

Le frère de Betsalel Smotrich, Touvia Smotrich (qui est devenu laïc mais reste toujours très proche de son frère) a tweeté: »A tous les irresponsables, politiciens et journalistes qui ont fait campagne pour qu’il n’y ait pas de représentants politiques dans les cimetières: l’année prochaine, on parlera déjà de faire des cérémonies séparées, dans deux ans on déplacera les tombes pour avoir des cimetières séparés. En quelques années, il n’y aura plus de Yom Hazikaron national. Exactement comme cela s’est produit pour la hazkara d’Itshak Rabin. Ressaisissez-vous et vite! ».