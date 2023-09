Malgré les réticences des autorités, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a réussi à imposer sa politique.

53 émeutiers érythréens vont être transférés en détention administrative après les graves débordements de samedi dernier, à Tel Aviv, lors de l’affrontement entre des manifestants pro-régime érythréen et anti.

Le ministre Ben Gvir a déclaré: ”Je sais que les avocats commis d’office tentent d’obtenir la libération des clandestins émeutiers qui sont à l’origine des scènes de guerre dans les rues de Tel Aviv. Mais ce n’est pas pour cela qu’existent les avocats commis d’office, surtout lorsque ce sont les contribuables israéliens qui paient. Je suis heureux que nous ayons réussi à mettre en détention administrative la plupart des émeutiers interpellés et j’espère que le tribunal prendra aussi en considération les habitants de Tel Aviv et les citoyens israéliens qui méritent de vivre sereinement dans leurs quartiers”.

Le centre pour les réfugiés et les immigrés a réagi à cette décision: ”La communauté des demandeurs d’asile érythréenne demeure effrayée par le bras long du régime dictatorial et la police israélienne n’est pas capable de la protéger. Le transfert des interpellés de la manifestation en détention administrative sans jugement préalable est une défaillance et une honte pour la police. Au lieu de juger les manifestants violents, la police avoue son incapacité et demande de transférer des personnes interpellées contre lesquelles il n’existe aucune preuve concrète”.

Hier, la police a procédé à d’autres arrestations d’Erythréens au sud de Tel Aviv, notamment d’un homme photographié avec une arme à feu à la main lors des manifestations de samedi dernier.