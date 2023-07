A peine avait-il atterri des Etats-Unis, en fin de journée (dimanche), que le Président Itshak Herzog s’est rendu à l’hôpital Sheba de Tel Hashomer pour s’entretenir avec le Premier ministre, toujours hospitalisé.

Herzog tient à jouer le rôle de médiateur entre la coalition et l’opposition afin de sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis plusieurs mois maintenant.

D’après les éléments qui ont filtré, l’opposition et la coalition serait proches d’un accord sur la loi sur la clause de raisonnabilité qui doit être votée demain (lundi), en deuxième et troisième lectures à la Knesset.

Le conflit se situe sur la suite à donner aux événements. L’opposition réclame un gel de la législation pendant au moins 15 mois, ce que refuse la coalition, qui serait prête à accepter une suspension de trois à six mois.

La route qui mène au vote de demain à la Knesset pourrait encore être parsemée de rebondissements. Le Président Herzog affirme que lui et ses équipes font tout pour parvenir à une entente. En outre, au sein de la Knesset pendant toute la journée, des discussions ont eu lieu entre les parties pour présenter une loi consensuelle et si l’on en croit les personnes présentes, c’est la première fois depuis le mois de janvier que l’on sent une réelle volonté des deux côtés de parvenir à un accord.