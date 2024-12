Le média Al Mayadeen, identifié avec le Hezbollah, rapporte que les tanks de Tsahal se trouvent à 20 kilomètres de Damas et que l’armée israélienne avait conquis neuf villages dans la périphérie sud de Damas, près de la frontière libanaise.

Par ailleurs, en 48 heures, l’aviation israélienne a effectué 300 raids sur différentes cibles militaires en Syrie. Le but: éradiquer l’armée syrienne et ses moyens afin que rien ne tombe aux mains des rebelles qui ont pris le pouvoir.

Ainsi, l’aviation syrienne (avions MIG et Soukhoï, hélicoptères) est quasiment entièrement détruite mais aussi les tanks et les missile anti-chars de l’armée syrienne. La dernière fois que Tsahal a détruit toute une flotte militaire aérienne ennemie était en 1967 en Egypte, lors de la guerre des Six Jours.

Des centres de renseignements, des usines de fabrication d’armes chimiques ont été détruits ainsi des entrepôts d’armes et de missiles sol-sol et sol-air.

Tsahal détruit méthodiquement tout ce que le régime d’Assad détenait en termes de force militaire.

Le gouvernement israélien a adopté une décision stratégique de ne laisser aucune capacité militaire avancée et stratégique aux rebelles.