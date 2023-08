Yonathan Israeli, un jeune Israélien qui marchait dans une rue de Berlin avec une amie, a été attaqué par un groupe qu’il a identifié comme étant arabe. Légèrement blessé, il a été transporté à l’hôpital. La police allemande soupçonne une attaque antisémite.

Interrogé sur la chaine israélienne Kan 11, Yonathan Israeli, a déclaré: ”Ils ont commencé à rouler doucement près de nous, avec la fenêtre ouverte. Ils nous entendent peut-être parler en hébreu, je ne sais pas trop. Puis, trois hommes descendent de la voiture, un quatrième reste au volant. Ils nous demandent leur chemin en allemand. Nous leur répondons que nous ne sommes pas d’ici et que nous ne parlons pas allemand. Nous continuons à marcher et deux secondes plus tard, ils commencent à nous frapper”.

Pour Israeli, il est fort probable que la motivation ait été antisémite: ”Ils étaient apparemment d’origine musulmane. Après nous avoir frappés, ils sont rentrés tout contents dans leur voiture et ont mis à fond de la musique en arabe. Ils ont commencé à nous agresser lorsque nous leur avons dit que nous n’étions pas allemands”.

La police allemande a annoncé qu’elle vérifiait la motivation antisémite de l’agression.