C’est aujourd’hui qu’a eu lieu le débat à la Cour suprême concernant la distribution des bons alimentaires aux familles nécessiteuses, initiés par le parti Shass.

La semaine dernière, la commission des Finances de la Knesset a autorisé le déblocage de 400 millions de shekels en faveur de ces bons qui devaient être distribués avant Rosh Hashana.

Immédiatement, des plaintes ont été déposées devant la Cour suprême contre cette décision jugée discriminatoire.

D’après les plaignants – le mouvement pour un pouvoir de qualité de Me Eliad Shraga et l’association pour la liberté de religion et l’égalité – les critères imposés pour recevoir ces bons favorisent de manière quasi exclusive la population orthodoxe. En outre, disent-ils, il s’agit pour Shass d’un outil de propagande électoraliste, à l’approche des élections municipales.

Peuvent prétendre à ces bons alimentaires, les familles qui bénéficient d’une réduction de 70% de la taxe d’habitation (arnona), ce qui témoigne d’une précarité aiguë. Les bons s’éleveront à un montant de 300 shekels par parent et 225 shekels par enfant jusqu’à 8 enfants. La majorité des familles qui répondent à ces critères sont des familles orthodoxes.

A ce public ont été ajoutés, les rescapés de la Shoah qui bénéficient d’une allocation de sûreté ainsi que les mères monoparentales qui recoivent une pension du bitouah leumi (assurance nationale). Ces dernières cependant recevront des aides jusqu’à 2 enfants contre 8 pour ceux qui bénéficient d’une réduction de la arnona.