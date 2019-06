Un souffle chaud envahit la planète.

L’Iran se prépare à une guerre sans merci face aux Etats-Unis. Jamais le régime des Ayatollahs ne se sera senti autant menacé, aculé. Enfin un dirigeant qui se lève, aux côtés d’Israël, déterminé à aller jusqu’au bout de cette menace pour nous comme pour le monde entier. La terre vacille aussi sous les pieds du dictateur turc. Il vient de subir un nouveau camouflet dans la capitale économique du pays. Recep Erdogan avait martelé: « Qui gagne Istanbul, gagne la Turquie ». Avec la perte des villes d’Ankara et d’Istanbul, nous assistons enfin à l’ouverture d’une nouvelle page, le début de sa fin!! … Le plan de paix de Trump a été accepté par tous, sauf par les principaux intéressés, le gang d’Abou Mazen. Le message est clair : la paix ne les intéresse pas, ils veulent tout simplement notre place.

Oublions les hommes et leur course sans fin au pouvoir. Voyageons un peu, direction Paris. La canicule qui s’abat sur l’Hexagone n’entame pas le moral des Français. Au contraire, ils sont tout simplement en liesse. Ils n’en pouvaient plus du jaune ! Ils ne veulent plus entendre parler ni de gilets, ni de casse, ni de peur sur la ville. Les voilà à présent plus serein. Depuis que les Bleues sont entrées sur le terrain, ils voient la vie en rose. Ces femmes footballeuses ont transformé la France en un oasis de douceur, de tendresse, de parfum de victoire. L’équipe féminine d’Amandine et de ses coéquipières a conquis le cœur des Gaulois, leur aventure a même traversé les mers. Les citoyens avaient besoin de calme, d’images plus sereines, de chignons et de tresses qui courent après le ballon rond. Les Bleues préservent Paris de cette morosité des manifestations houleuses. Macron les bénit, Brigitte leur sourit. Bye Bye 2018 ! Oubliés les Giroud, Griezmann, Mbappé et l’équipe de Didier Deschamps. Bienvenue 2019 ! Les filles de Corinne Diacre éblouissent. Pauline, Maeva, Amel et les autres sont venues non seulement jouer et gagner, mais aussi partager leur passion et leur émotion, au féminin. Elles ont redonné le moral à leur peuple. Il en avait bien besoin.

En Israël aussi, on a le moral ! On fête les deux médailles d’or : Linoy Ashram, 20 ans, les a remportées en gymnastique rythmique aux Jeux européens à Minsk en Biélorussie…Elle sera notre représentante aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Le plus émouvant reste toujours ce moment où notre championne monte sur la plus haute marche du podium, embrasse le maguen David du drapeau d’Israël et entonne la Hatikva.

Avraham Azoulay