Effet des pressions américaines ou décision sur des éléments objectifs, toujours est-il que c’est la compagnie israélienne IDE Technologies qui a remporté l’appel d’offre pour la construction de ce qui sera la plus grande usine de désalinisation des eaux du monde, Soreq 2. La commission interministérielle a choisi la compagnie israélienne au détriment du groupe chinois Hutchison Water basé à Hong Kong.

Au ministère des Finances ont dément le fait que ce choix a été dû aux pressions américaines, Washington ayant ouvertement exprimé, récemment encore, son inquiétude face aux investissements chinois massifs en Israël, y compris dans des domaines stratégiques. Selon les sources officielles, c’est le devis de l’entreprise israélienne, bien moins coûteux que celui de l’entreprise chinoise, qui a fait la différence.

Selon un communiqué commun des ministères des Finances et de l’Energie, cette future installation augmentera de 35% les capacités de désalinisation des eaux d’Israël et produira environ 200 millions de mètres cube d’eau désalinisée par an, ce qui est d’une importance stratégique capitale. Cette usine Soreq 2 sera opérationnelle en 2023 et l’acheminement des eaux vers le marché israélien fera économiser à l’Etat plus de 3,3 milliards de shekels par an. Le prix au mètre cube sera le plus bas au monde.

Le ministre des Finances Israël Katz a dit: « Cette installation de désalinisation des eaux sera la plus grande du monde et fera économiser des sommes considérables à l’Etat d’Israël.

Le ministre de l’Energie Yuval Steinitz a rajouté: « Je suis heureux de transmettre la gestion des ressources hydrauliques qui sont dans une excellente situation à mon ami Zeev Elkin. Il y a deux ans, j’avait déposé sur la table du gouvernement un plan révolutionnaire pour se mesurer à des futures périodes de sécheresse, dans le cadre duquel figurait un objectif de doublement des capacités de désalinisation d’ici 2030. Cette future installation qui prend forme sera la plus grande du monde ».

Quant au nouveau ministre responsable de la gestion des ressources hydrauliques, Zeev Elkin, il a dit: « L’épilogue de l’appel d’offres et la mise en route du nouveau projet Soreq 2 sont un événement historique. Cette installation procurera à l’Etat d’Israël une sécurité solide dans les ressources hydrauliques pour les années de sécheresse et fera baisser le prix au mètre cube de manière significative ».

Photo article Yossi Zeliger / Flash 90