Le quotidien Israël Hayom a publié vendredi un sondage d’intention de votes réalisé par l’Institut « Maagar Moh’ot » :

Likoud : 31

Yamina : 20

Liste arabe : 17

Yesh Atid : 13 (11 avec Ofer Shelah’)

Bleu-Blanc : 10

Shass : 9

Israël Beiteinou : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 5

Blocs : Droite/religieux : 67 – Gauche/Arabes : 45 – Israël Beiteinou : 8

L’échantillon de citoyens a été sondé pour savoir qui voterait en faveur d’un parti de centre-gauche dirigé par l’ancien chef d’état-major Gadi Eizencot et le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï : 11 sièges, mais qui seraient pris sur le compte des autres partis de cet électorat : Yesh Atid obtiendrait 9 mandats, Bleu-Blanc 6 et Meretz 3 et disparaîtrait!.

