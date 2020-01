Au lendemain du dépôt officiel des listes et de toutes les péripéties qui l’ont précédé, les trois grandes chaînes de télévision ont publié chacune un sondage d’intention de vote qui indiquent une situation floue et parfois contradictoire. Il était notamment intéressant de savoir si les accords d’union à droite et à gauche ont été à la hauteur des espérances ou non:

KAN-11:

Bleu-Blanc: 36

Likoud: 31

Liste arabe: 13

Avoda-Gesher-Meretz: 9

Shass: 9

Yahadout Hatorah: 8

Yamina: 7

Israël Beiteinou: 7

(Otsma Yehoudit: 2,2% sur les 3,25% nécessaires)

Blocs: Gauche et Arabes: 58; Droite et orthodoxes: 55; Lieberman 7

___________________________________________________________________________

HADASHOT 12:

Bleu-Blanc: 34

Likoud: 32

Liste arabe: 13

Yamina: 10

Shass: 8

Avoda-Gesher-Meretz: 8

Israël Beiteinou: 8

Yahadout Hatorah: 7

(Otsma Yehoudit: 2,1% sur les 3,25% nécessaires)

Blocs: Gauche et Arabes: 55; Droite et orthodoxes: 57; Lieberman 8

_________________________________________________________________________

HADASHOT 13:

Bleu-Blanc: 34

Likoud: 31

Liste arabe: 14

Avoda-Gesher-Meretz: 9

Israël Beiteinou: 8

Yahadout Hatorah: 8

Yamina: 7

Shass: 6

Otsma Yehoudit: 4

Blocs: Gauche et Arabes: 57; Droite et orthodoxes: 55; Lieberman: 8

___________________________________________________________________________

RÉCAPITULATIF DES TROIS CHAÎNES:

Bleu Blanc: 36/34/34

Likoud: 31/32/31

Liste arabe: 13/13/14

Avoda-Gesher-Meretz: 9/8/9

Israël Beiteinou: 7/8/8

Shass: 9/8/6

Yahadout Hatorah: 8/7/8

Yamina: 7/10/7

Otsma Yehoudit: 0/0/4

______________________________________________________________________________

APTITUDE À ÊTRE PREMIER MINISTRE:

Kan-11: Netanyahou-Gantz: 41% – 42%

Hadashot 12: Netanyahou-Gantz: 40%-38%

Hadashot 13: Netanyahou-Gantz: 40%-36%

Photo Isaac Harari / Flash 90