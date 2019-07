Deux sondages parus vendredi matin indiquent clairement qu’Ayelet Shaked à la tête d’une union de droite amènerait plus de sièges que Raphy Peretz. Un sondage publié par Makor Rishon accorderait 12 sièges à une telle configuration. Pour l’instant, l’ancien grand-rabbin de Tsahal reste catégorique dans son refus de céder sa place. L’ancienne ministre de la Justice n’a toujours pas indiqué vers quelle direction elle va, se contentant de dire que « beaucoup de choses peuvent se passer jusqu’à la clôture des listes ».

Ces deux sondages ne sont guère différents des précédents et indiquent sont une égalité entre les deux blocs soit un léger avantage au bloc de droite mais qui laisse toujours à Avigdor Lieberman la place d’arbitre. Le président d’Israël Beiteinou a réitréré cette semaine sa volonté d’imposer un « gouvernement national et libéral » sans la gauche, les orthodoxes et Habayit Hayehoudi.

Toujours concernant l’union à droite, le Premier ministre va probablement reporter son voyage officiel au Japon prévu à la fin du mois, sans doute pour tenter de pousser à l’union à la droite du Likoud. Il avait fait la même chose lors des précédentes élections en annulant un voyage à Moscou afin de convaincre Habayit Hayehoudi, Ihoud Leoumi et Otsma Yehoudit de faire alliance.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90