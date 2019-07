Deux instituts ont réalisé un sondage sur les intentions de vote, l’Institut Kamil Fuchs et l’Institut Midgam. Il en ressort une nouvelle fois que ni la droite ni la gauche ne peuvent former un gouvernement et qu’Avigdor Lieberman reste celui qui ferait la différence. Casse-tête supplémentaire pour Binyamin Netanyahou, fort de ces sondages, Avigdor Lieberman a répété qu’il ne siégera pas dans un gouvernement aux côtés des partis orthodoxes.

Likoud: 31-32

Bleu-Blanc: 29-31

Liste arabe unifiée: 9-12

Israël Beiteinou: 8-9

Parti travailliste: 7-8

Shass: 7-7

Ehoud Barak: 6-0

Yahadout Hatorah: 6-7

Nouvelle Droite: 5-5

Union de la Droite: 4-5

Zehout: 4-0

Meretz: 4-4

Concernant l’aptitude à être Premier ministre, Binyamin Netanyahou caracole une nouvelle fois en tête avec 46% et 40%, devançant de loin Benny Gantz (24% et 30%) et Ehoud Barak (10%).

Photo Illustration