Un dernier sondage réalisé pour la station de radio 103FM confirme le tassement des deux grands partis de la coalition – surtout Bleu-Blanc – et une poussée de Yamina. Mais Neftali Benett, Ayelet Shaked et leurs collègues ne devraient pas se réjouir trop tôt car ce scénario fait partir du « déjà vu »: haut dans les sondages mais jusqu’à la dernière ligne droite où Binyamin Netanyahou et le Likoud ont toujours su user de toutes les cordes possibles pour réduire l’influence du parti sioniste-religieux, jusqu’à le pousser dans l’opposition comme c’est le cas aujourd’hui :

Likoud : 34

Yesh Atid : 16

Liste arabe unifiée : 15

Yamina : 14

Bleu-Blanc : 9

Israël Beiteinou : 9

Shass : 9

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 7

Sur le plan idéologique, la droite reste largement majoritaire avec 73 sièges, et le bloc politique de droite qui a soutenu Binyamin Netanyahou lors des trois élections précédentes remonte à 64 sièges (61 dans un sondage paru plus tôt dans la semaine).

Yamina profite sans aucun doute de la baisse de confiance envers Binyamin Netanyahou et de l’activité intense déployée par ses députés sur le plan du Corona. Mais les sondages restent les sondages…et les expériences passées parlent d’elles-mêmes…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90