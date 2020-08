Rien n’est évidemment joué dans la course à la Maison-Blanche, mais pour la première fois depuis des mois, un sondage place le président Donald Trump devant son challenger Joe Biden, tant dans le vote populaire – moins crucial – que dans des Etats-clé. Ce sondage est important car il se situe après trois moments importants dans la course présidentielle : la Convention du Parti démocrate, celle du Parti républicain et le choix par Joe Biden de Kamala Harris comme colistière. Il semble donc que ces trois événements sont à l’origine de ce retournement de situation. Le sondage a été réalisé par le Democracy Institute, basé à Washington et à Londres.

Dans le vote populaire, l’actuel président surpasse le candidat démocrate de 3 pts, 48% contre 45 %, mais surtout, il reprend le dessus dans des Etats-clé : Donald Trump devance Joe Biden en Floride, en Iowa, au Minnesota, au Michigan en Pennsylvanie et au Wisconsin.

Les projections en nombre de grand électeurs donnent une nette victoire à Donald Trump avec 319 contre 219.

Par ailleurs, des autres questions posées indiquent une nette direction:

Qui est le plus capable de restaurer l’économie après la crise du Coronavirus: Donald Trump 59% – Joe Biden : 41%

Enthousiasme à voter pour son candidat: Electeurs Trump : 82% – Electeurs Biden : 40%