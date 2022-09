La chaine Kan 11 a réalisé une compilation de tous les sondages sortis cette semaine.

Voici les résultats:

Le bloc derrière Binyamin Netanyahou n’obtient toujours pas la majorité et bloque à 60 mandats contre 55 pour celui constitué par la coalition actuelle.

Haroua’h Hatsionit de Shaked et Hendel ne passe pas le seuil d’éligibilité. Face aux pronostics qui parient sur un retrait de la course de ce parti, ses dirigeants affirment inlassablement qu’ils iront jusqu’au bout, qu’ils entreront à la Knesset et qu’ils seront le parti qui fera pencher la balance vers un gouvernement large d’union.

La liste commune de Smotrich et Ben Gvir obtient 12 mandats, ce qui est le double de ce qu’ils ont dans la Knesset actuelle. En revanche, celle de Gantz-Saar-Einzenkott peine à décoller et se maintient autour de 13 sièges.

Un sondage réalisé par Panels Politics pour la chaine 13, s’est intéressé à la gestion de la question iranienne par les différents dirigeants politiques. 43% des personnes interrogées pensent que Binyamin Netanyahou l’a mieux gérée et seulement 21% pensent que ce sont Gantz et Lapid qui font du meilleur travail.

A la question de savoir qui est le plus compétent pour occuper le poste de Premier ministre, Netanyahou gagne ses duels: 48% contre 31% face à Lapid, 48% contre 29% face à Gantz.

Enfin Panels Politics a demandé aux Israéliens s’ils souhaitaient qu’Itamar Ben Gvir occupe un poste ministériel dans le prochain gouvernement. Ils ne sont que 27% à avoir répondu par l’affirmative. 48% se sont déclarés opposés à une telle possibilité et 17% ont dit y être indifférents.