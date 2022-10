Le sondage de Panels Politics publié par Maariv, montre que le Likoud continue de perdre des voix au profit de la Tsionout Hadatit de Ben Gvir et Smotrich. Concernant l’image globale, on reste à un rapport de 60 mandats pour le bloc de Netanyahou contre 56 pour celui de Lapid – si on exclut les partis arabes Hadash-Ta’al.

Le parti Habayit Hayehoudi d’Ayelet Shaked obtiendrait selon ce sondage, 1.8% soit loin des 4 mandats nécessaires pour entrer à la Knesset. Notons que lors du dernier sondage publié par Maariv, il était à 2.7%, il se trouve donc dans une dynamique négative.

Le Likoud commence à voir d’un oeil inquiet la fuite de ses électeurs vers la Tsionout Hadatit et pourrait dans la dernière semaine chercher à syphonner les voix de ce parti afin de les ramener vers lui. Une campagne a d’ailleurs été lancée pour mettre en avant les numéros 32, 33 et 34 de la liste du Likoud, expliquant pourquoi ils devaient absolument être dans la prochaine Knesset. Rappelons que le numéro 33 est le francophone d’origine canadienne, Dan Illouz.

De l’autre côté de l’échiquier politique, les partis satellites de Yesh Atid, Meretz, Avoda et même Ra’am, sont en difficulté. Alors qu’aucun des partis du bloc de Netanyahou n’est menacé par le seuil d’éligibilité, ce n’est pas le cas de trois des partis du bloc de Lapid. Le Premier ministre est parvenu à convaincre les électeurs de ces partis de voter pour Yesh Atid mais ce succès pourrait aussi très bien se retourner contre lui et donner la victoire à son rival Netanyahou.

Quant au parti de Benny Gantz, depuis le début de cette campagne électorale, rien n’a réussi à le faire décoller dans les sondages et il est désormais dépassé par la Tsionout Hadatit qui pourrait devenir le troisième parti de la prochaine Knesset.

Pour finir le sondage présente des prévisions concernant le taux de participation. 73% des personnes interrogées ont déclaré être certaines d’aller voter. Au sein de la société arabe, ce taux est en hausse de 40% à 48%, tendance qui pourrait rebattre les cartes si elle se confirmait.