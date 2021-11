L’institut Maagar Mo’hot a réalisé un sondage auprès d’un échantillon représentatif de la population juive du pays concernant le caractère juif de l’Etat d’Israël. Sur la question du choix entre un « Etat d’Israël comme patrie du peuple juif » et un « Etat de tous ses citoyens », la réponse est nette : 67% se disent en faveur de l’Etat juif contre 21% qui souhaitent un « Etat de tous ses citoyens ». Ils sont 12% à ne pas avoir d’opinion ou à avoir un autre avis avis sur la question. Si l’on ne prend en compte que les personnes ayant un avis, 76% sont en faveur du caractère juif de l’Etat contre 24% qui estiment qu’Israël doit être un « Etat de tous ses citoyens ».

Une autre question a été posée aux personnes sondées, concernant « l’accord sur le Kotel » souhaité par le gouvernement. Un majorité des personnes interrogées (52%) estime qu’un tel accord augmenterait les divisions dans la population alors que 25% considèrent qu’il renforcerait l’unité et 23% n’ont pas d’opinion. Si l’on ne prend en compte que les personnes ayant un avis, ils sont alors 68% à penser qu’un tel accord augmenterait les divisions dans la population alors que 32% considèrent qu’il renforcerait l’unité. Un point intéressant concernant cette question : dans l’électorat des partis Yamina et Israël Beiteinou qui poussent en avant cet accord, une majorité également considère qu’il augmenterait la division dans le peuple.

Ces données ont fait réagir le député Avi Maoz (Hatziyonout Hadatit) : « La population juive d’Israël souhaite un Etat au caractère juif, elle souhaite maintenir le Kotel dans sa configuration actuelle et elle souhaite l’unité et non la division. Ce sondage montre de manière claire que le gouvernement n’a pas de mandat du peuple pour porter atteinte au caractère juif de l’Etat ni au Kotel. J’appelle donc le gouvernement à agir selon ce que désire le peuple ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90