Le ministre de l’Intérieur Arié Dery a provoqué un débat au sein de la classe politique en lançant l’idée d’une solution alternative à des nouvelles élections coûteuses et violentes au cas où Benny Gantz échouait lui-aussi à former un gouvernement: des élections directes dans un délai d’un mois pour désigner qui de Binyamin Netanyahou ou de Benny Gantz doit être le prochain Premier ministre. C’est une idée qui fait son chemin même si l’un des principaux intéressés ne se montre pas particulièrement chaud, Binyamin Netanayahou, et le second ne fait aucun commentaire.

Peut-être que le Premier ministre se ralliera à cette idée en voyant les résultats d’un premier sondage d’intentions de vote publié par la chaîne ‘Hadashot 12 en cas de « finale de départage » entre les deux hommes: Binyamin Netanyahou 40%, Benny Gantz 36%, sans opinion ou n’iraient pas voter: 24%.

Il ne s’agit que d’un sondage mais il indique qu’une majorité d’électeurs potentiels considère toujours l’actuel Premier ministre comme le plus apte à occuper ce poste.

Photo Miriam Alster et Yonatan Sindel / Flash 90