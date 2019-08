L’institut Raphy Smith a réalisé le premier sondage de la fin de semaine pour la station de radio 103 FM. Il indique un maintien du statu-quo. Il manque quatre sièges au bloc de droite pour permettre à Binyamin Netanyahou de former un gouvernement sans Avigdor Lieberman.

Likoud: 32

Bleu-Blanc: 30

Liste arabe: 11

Droite unie: 10

Israël Beiteinou: 9

Shass: 8

Camp Démocratique: 8

Yahadout Hatorah: 7

Parti travailliste-Gesher: 5

Blocs: Droite 57; Gauche et Arabes 54; Israël Beiteinou 9

Jeudi, des responsables du Likoud ont ouvertement évoqué un scénario qu’envisagerait Binyamin Netanyahou au cas où les résultats réels confirment les sondages au soir du 17 septembre: garder sa coalition habituelle et proposer à Benny Gantz l’entrée au gouvernement de son parti ‘Hossen Le-Israël, ce qui lui permettrait de franchir le cap des 61 sièges. Un nouvel échec de Bleu-Blanc provoquerait inévitablement des règlements de compte à la tête quadricéphale de la liste et peut-être son implosion. Ceci permettrait à Binyamin Netanyahou de former un gouvernement sans Telem de Moshé Yaalon et sans Yesh Atid de Yaïr Lapid, « bête noire » des partis orthodoxes.

