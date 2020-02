Un dernier sondage réalisé conjointement par ‘Maagar Mohot’ pour Israël Hayom et la chaîne I24News donne une image ubuesque de la situation politique et de qui risque de se passer: comme après les élections du mois d’avril 2019, c’est le plus petit parti, celui d’un Avigdor Lieberman imprévisible qui risque d’être l’arbitre de ces nouvelles élections:

Bleu-Blanc: 36

Likoud: 34

Liste arabe unifiée: 13

Shass: 8

Yamina: 8

Avoda-Gesher-Meretz: 8

Yahadout Hatorah: 7

Israël Beiteinou: 6

Blocs: Droite/orthodoxes: 57; Gauche/Arabes: 57; Lieberman: 6