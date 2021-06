Le Premier ministre Binyamin Netanyahou compte encore rester chef du Likoud depuis l’opposition, mais les spéculations vont déjà bon train pour savoir qui sera un jour son successeur.

Deux noms sortent déjà du lot si l’on en croit un sondage réalisé par l’institut Midgam auprès des adhérents et sympathisants du Likoud. Celui qui tient actuellement la corde est Nir Barkat, ancien maire de Jérusalem, qui recueille 32%, devançant de loin Yuli Edelstein (10%), Miri Reguev (9%), Israël Katz (6%), Guilad Erdan (5%) et Yariv Levin (3%).

Mais un outsider risquerait bien de brouiller les cartes : l’ancien directeur du Mossad Yossi Cohen proche de Binyamin Netanyahou. En cas de candidature, il est considéré comme le plus apte par 25% des personnes interrogées, laissant derrière lui Nir Barkat (16%), Guilad Erdan (8%), Yuli Edelstein et Israël Katz (5″ chacun), Yariv Levin (3%) et Miri Reguev (1%).

Photo Gili Yaari / Flash 90