Le discours haineux de Yaïr Lapid à la Knesset lors de la cérémonie en souvenir d’Itshak Rabin z.l. a provoqué de très nombreuses réactions indignées dans le pays. Non seulement ce n’était ni le lieu ni le moment de lieu de se lancer dans une attaque politique mais les propos tenus par celui qui prétend représenter « le camp du changement, de la réconciliation et de la guérison » étaient à l’opposé de cela, et ce n’est de loin pas la première fois.

L’institut Direct Polls a voulu savoir « à chaud » ce que pensaient les citoyens de la teneur de ce discours : 57% le désapprouvent contre 41% qui l’approuvent. Une nouvelle pierre parmi les nombreuses dans le jardin de celui qui est censé devenir Premier ministre dans un an et demi.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90