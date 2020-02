Un sondage réalisé par l’institut Dialog met une nouvelle fois en lumière l’inadéquation entre les sentiments réels et profonds de la population et le battage médiatico-politique de mouvements post-sionistes quant à une « intrusion forcée du religieux » dans la vie publique.

D’après ce sondage, 64% des personnes interrogées estiment que la Cour suprême devrait faire davantage usage du droit hébraïque dans ses travaux. Seuls 20% y sont opposés. La proportion est la même concernant l’utilisation du droit hébraïque dans l’examen des projets et propositions de loi: 67% contre 20% contre.

Par ailleurs, 78% des personnes interrogées pensent que le système scolaire israélien devrai enseigner les bases du droit hébraïque et ses valeurs. Seuls 15% y sont opposés.

Une image de la société bien différente de celle du « terrorisme » intellectuel imposé par Meretz, le Forum Laïc et autres organisations soutenues et financées par le New Israel Fund…

