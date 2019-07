La station de radio 103 FM a réalisé son sondage hebdomadaire pour le journal Maariv quant aux intentions de vote des citoyens. Il donne le résultat suivant:

Likoud: 33

Bleu-Blanc: 30

Liste arabe: 10

Shass: 8

Israël Beiteinou: 8

Yahadout Hatorah: 7

Nouvelle Droite: 6

Meretz: 6

Parti travailliste: 5

Habayit Hayehoudi: 4

Israël Démocratique: 4

Le bloc de droite (58), tout en se rapprochant des 61 sièges, n’arrive toujours pas à « se passer » d’Avigdor Lieberman qui est déterminé à imposer un gouvernement d’union Likoud-Bleu Blanc- Israël Beiteinou sans les partis orthodoxes et la droite du Likoud. Une alliance entre la Nouvelle Droite et Zehout (qui reste pour l’instant en-dehors) pourrait augmenter les chances de Binyamin Netanyahou de former un gouvernement. A noter aussi qu’Ehoud Barak tout comme Habayit Hayehoudi frôlent l’inéligibilité.

