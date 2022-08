Les sondages se suivent chaque semaine et se ressemblent globalement. La nouveauté du sondage présenté par Maariv de l’institut Politics Panels est dans la répartition des voix à l’intérieur des blocs mais pas dans le résultat global qui ne donne toujours pas de majorité ni à l’un ni à l’autre des blocs.

Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir est la nouveauté de ce sondage. Il est pour la première fois évalué indépendamment de la Tsionout Hadatit de Smotrich et obtient 7 mandats. Smotrich en a 5, ce qui les place à 12 mandats si on les additionne, soit deux mandats de plus que lors du dernier sondage où ils étaient présentés ensemble: un mandat sur le compte du Likoud, un deuxième sur celui de Shass, ce qui ne modifie pas le score du bloc de Netanyahou.

A gauche, Avoda est de nouveau en perte de vitesse alors que Meretz se maintient au-dessus du seuil d’éligibilité avec lequel il flirte depuis plusieurs semaines. Le parti du Premier ministre conserve ses 25 mandats dans ce sondage, pour la troisième semaine consécutive. Les mandats d’Avoda sont passés au camp républicain de Gantz porté par le ralliement de l’ancien chef d’Etat-major, Gadi Eizencott.

Le parti d’Ayelet Shaked et Yoaz Hendel, quant à lui, ne parvient toujours pas à se hisser au-dessus de la barre fatidique des quatre mandats et reste dehors.

Les tractations pour constituer les listes se poursuivent. Au Likoud, Netanyahou doit nommer les personnes qu’il souhaite aux places qui lui sont réservées. Les noms de Chikli, Hirsh et Silman circulent mais au sein du parti on aimerait que Netanyahou utilise au moins une de ces places pour faire remonter plus haut dans la liste une des femmes du parti afin que la présence féminine à des places éligibles soit plus importante.

Itamar Ben Gvir, de son côté, fait circuler dans des sondages internes le nom de Yonathan Pollard, avec qui il s’est entretenu et qu’il aimerait peut-être voir rejoindre sa liste.

Le 23 août auront les primaires au sein du parti Hatsionout Hadatit et du parti Meretz. Les militants du parti d’extrême-gauche devront aussi choisir qui dirigera la liste: Zehava Galon ou Yaïr Golan.

Ayelet Shaked est toujours à la recherche de son numéro 3, place qu’elle réserve à un représentant du sionisme religieux. Yomtov Kalfon, actuellement numéro 6, s’est proposé, mais pour le moment, il semble que Shaked tente d’y placer une autre personnalité et discute avec Yossi Brodny, le chef de Habayit Hayehoudi mais aussi avec Amitay Porat, l’ancien secrétaire général du mouvement du kibboutz religieux.