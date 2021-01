Le quotidien « Maariv » a publié vendredi son sondage hebdomadaire d’intentions de vote. Une bonne nouvelle pour le Likoud et une moins bonne pour le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï (entre parenthèses le résultat dans le sondage « Maariv » du 8.1.21)

Likoud : 32 (28)

Tikva Hadasha : 17 (18)

Yesh Atid : 14 (-)

Yamina : 12 (13)

Liste arabe : 11 (10)

Shass : 8 (-)

Yahadout Hatorah : 8 (7)

Israël Beiteinou : 7 (-)

Meretz : 6 (5)

Bleu Blanc : 5 (-)

Bloc Netanyahou : 48; Bloc anti-Netanyahou (avec la Liste arabes) : 60; Yamina : 12

Un peu plus de deux semaines après son apparition, le parti Haisraélim de Ron Huldaï passe en dessous du seuil d’éligibilité. Le parti Hatziyonout Hadatit de Betzalel Smotritch n’arrive pas à le franchir non plus pour l’instant mais des alliances sont à venir au sein du courant sioniste-religieux voire même avec la parti Am Shalem du rav Haïm Amsellem.

Ceux qui ne passent pas la barre des 3,25% des voix :

Hatziyonout Hadatit (Smotritch) : 2,6%

Hasraélim (Huldaï) : 2,5%

Otzma Yehudit : 1,9%

Kalkalit (Yaron Zalikha) : 1,9%

Parti travailliste : 0,9%

Tenufa (Ofer Shelah) : 0,7%

Gesher (Orly Lévy-Abécassis) : 0,5%

Telem (Moshé Yaalon) : 0,4%

Vatiké Israël (Dany Yatom) : 0%

Habayit Hayehoudi : 0%

