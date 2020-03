Même s’il s’agit de données toutes théoriques en cette période, les sondages d’intention de vote réalisés depuis une semaine permettent d’avoir une idée assez précise sur le pouls de la population sans passer par le prisme déformant des grands médias dont on connaît les intentions et les penchants politiques. L’Institut Direct Polls a réalisé son second sondage depuis une semaine, qui constitue à la fois un test sur l’action du Premier ministre et du gouvernement dans la crise du Corona ainsi qu’un jugement sur l’attitude de l’opposition en cette période sensible.

Les résultats sont clairs:

Likoud: 40 (+4)

Bleu-Blanc: 30 (-3)

Liste arabe unifiée: 15 (-)

Shass: 8 (-1)

Yahadout Hatorah: 7 (-)

Yemina: 7 (+1)

Israël Beiteinou: 7 (-)

Avoda-Meretz: 6 (-1)

Blocs: Droite/religieux: 62; Gauche et Arabes: 51; Lieberman: 7

