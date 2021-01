Un sondage publié dimanche soir par la chaîne Hadashot 12 indique que les deux blocs antagonistes se rapprochent, pour autant que Yamina de Naftali Benett décide de rejoindre ses alliés naturels du Likoud et des orthodoxes. Il montre aussi que la « renaissance » du Parti travailliste « enterre » définitivement le parti HaIsraelim de Ron Huldaï et menace de disparition Meretz et Bleu-Blanc. La situation politique est donc très volatile alors que la campagne électorale n’a pas encore braiment commencé.

Likoud : 30

Yesh Atid : 17

Tikva ‘Hadasha : 14

Yamina : 13

Liste arabe : 10

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 8

Israël Beiteinou : 7

Parti travailliste : 5

Meretz : 4

Bleu-Blanc : 4

Bloc Netanyahou : 46; Bloc anti-Netanyahou : 61; Yamina : 13