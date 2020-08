Le ministère de la Santé a fait réaliser une étude pour voir si les citoyens sont disciplinés et respectent les consignes de distanciation et du port du masque. Au ministère on s’est dit « très satisfait » des résultats :

Portent le masque en sortant de la maison : 96%

Evitent les rassemblements : 87%

Respectent la distanciation de 2 mètres : 81%

Veulent un contrôle strict des consignes : 84%

Au ministère de la Santé, on attribue ce respect aux campagnes d’information intensives auprès des différentes catégories de la population. Le ministre de la Santé Yuli Edelstein a réagi à ce sondage : « Les campagnes d’information apparaissent comme efficaces. Lorsque je suis entré en fonction, il y a trois mois, il était difficile de trouver des masques portés dans l’espace public. Aujourd’hui on trouve rarement des gens qui transgressent ces importantes consignes. Mais porter le masque ne suffit pas, il faut respecter les mesures-barrière et éviter au maximum les rassemblements de personnes. Ensemble avec la population nous vaincrons le Corona ».

Le directeur-général du ministère de la Santé, Prof. Hezi Lévy, a lui aussi réagi à ce sondage encourageant : « Selon les résultats de ce sondage, il semble que le public à intégré les messages du ministère. Il faut impérativement continuer à respecter les consignes. J’ai confiance en la population qui est notre associée efficace dans nos objectifs communs : faire baisser la pandémie pour la juguler tout en préservant le cadre de vie et l’économie ».

