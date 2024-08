Un sondage réalisé par l’institut Misgav auprès des réservistes de Tsahal montrent le peu de confiance qu’ils portent à l’état-major de l’armée.

Quel est votre niveau de confiance envers le Chef d’Etat-major? 58% des réservistes interrogés ont indiqué avoir très peu ou peu confiance dans le Chef d’Etat-major Herzi Halévy. 22% lui font moyennement confiance et 20% lui accorde une confiance élevée voire très élevée.

Quel est votre niveau de confiance dans l’état-major? 60% des réservistes ont répondu lui faire peu ou très peu confiance, 24% moyennement et 16% lui portent une confiance élevée voire très élevée.

Etes-vous satisfaits de la manière dont le haut commandement militaire gère la guerre? 80% des réservistes ont indiqué ne pas être satisfaits – 43% ne sont pas du tout satisfaits, 37% ne le sont pas entièrement – et seuls 18% sont satisfaits.

Qui doit démissionner et quand? 49% des réservistes pensent que le Chef d’Etat-major et les hauts officiers doivent démissionner le plus tôt possible en raison de leur responsabilité dans l’échec du 7 octobre. 28% pensent qu’ils doivent démissionner à la fin de la guerre.

Concernant les officiers de terrain, les données sont inverses: 70% des réservistes déclarent avoir une confiance élevée voire très élevée dans les officiers de terrain, 23% moyennement et 7% ont leur font peu voire très peu confiance.