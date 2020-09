Un sondage réalisé par Panels Politics pour la station 103 FM et publié dimanche confirme la remontée du bloc de droite (sans Avigdor Lieberman).

Likoud : 30

Yamina : 21

Yesh Atid-Telem : 16

Liste arabe unifiée : 15

Shass : 9

Bleu-Blanc : 8

Israël Beiteinou : 8

Yahadout Hatorah : 7

Meretz : 6

Blocs : Droite/religieux : 67; Gauche/Arabes : 45; Israël Beiteinou : 8

La vie politique israélienne connaît une situation étrange et anormale avec un gouvernement d’union partitaire dans lequel Bleu-Blanc fait la pluie et le beau temps et bloque toute réforme nécessaire alors que ce parti est très inférieur en nombre au Likoud dans la Knesset actuelle, et surtout, serait réduit à sa portion congrue en cas de nouvelles élections.

Ce sondage, ainsi que les précédents, indique aussi une donnée importante : l’inadéquation totale entre ce que que les médias veulent imprimer dans l’esprit des gens, en montrant presque en boucle un « peuple en révolte » à la rue Balfour, et le pouls réel de la population qui penche de manière stable en faveur de la droite et du Likoud.

