Un sondage d’envergure inhabituelle a été réalisé par l’Instiut Miskar du Dr. Ido Lieberman. Contrairement aux études d’intentions de vote tradtionnelles qui se basent sur un échantilllon représentatif de 500 à 600 personnes, cette fois-ci, ce sont 4.500 citoyens qui ont été sollicités.

L’Institut Miskar a publié les résultats sans la redistribution des sièges des partis n’ayant pas atteint le seuil d’éligibilité , ce qui fait que le score de chaque parti a été revu à la baisse et que le total des sièges attribués est de 110 et non 120. Les résultats – parfois surprenants – sont les suivants:

Likoud 28

Bleu-Blanc 27

Partis arabes 12

Union de la droite 11

Nouvelle Droite 7

Zehout 7

Yahadout Hatorah 5

Parti travailliste 5

Shass 4

Meretz 4

Selon cette étude, les trois partis ou alliances de partis situés à droite du Likoud obtiendraient le score impressionnant d’au moins 25 sièges! Si l’Union de la Droite est créditée de 11 sièges et la Nouvelle Droite de 7 sièges, la surprise provient du parti Zehout de Moshé Feiglin qui non seulement passe la barre d’éligibilité mais obtient 7 sièges dans ce sondage qui est déjà minimaliste. Si ces prévisions se confirmaient, deux candidats francophones supplémentaires pourraient entrer à la Knesset: le rav Haïm Amsallem, n°2 de Zehout et Albert Lévy, n°8 de la liste.

Photo Illustration