L’institut Direct Polls a publié un sondage d’intention de vote à l’occasion du début de la session d’hiver de la Knesset. Il montre une nette progression du Likoud et une baisse significative de la coalition, mais les alliances actuelles, les errements idéologiques et la personnalisation de la vie politique ne permettraient à aucun camp de former un gouvernement. Elément central de ce sondage : Yamina se rapproche du seuil d’inéligibilité !

Likoud : 35

Yesh Atid : 19

Shass : 9

Parti travailliste : 8

Liste arabe : 8

Bleu-Blanc : 8

Hatziyonout Hadatit : 7

Yahdout Hatorah : 7

Israël Beiteinou : 6

Ra’am : 5

Yamina : 4

Meretz : 4

Tikva ‘Hadasha : 0

La coalition actuelle ne recueille que 54 sièges et le « camp Netanyahou » 58 sièges, ce qui signifierait une nouvelle impasse politique à cause du virage politique opéré par Naftali Benett et Ayelet Shaked. Au vu de ce sondage, Israël dispose d’un Premier ministre dont le parti risquerait de ne pas entrer à la Knesset en cas d’élections !

