Les sondages se suivent et le bloc de droite de Binyamin Netanyahou est toujours en tête mais ne parvient pas à se maintenir à 61 députés ou plus.

Le dernier sondage publié par Maariv montre que le bloc de Netanyahou perd de sa force et redescend à 59 députés. Yamina est en-dessous du seuil d’éligibilité ainsi que Yoaz Hendel et Tsvi Hauser et Habayit Hayehoudi, parti qui fait son retour dans les sondages. Si Hendel et Hauser s’alliait à Yamina de Shaked, ils feraient un meilleur score ensemble mais toujours insuffisant pour passer le seuil d’éligibilité.

Ce sondage donne un score de 4 mandats à Meretz, qui oscille toujours au bord du seuil d’éligibilité et le parti Avoda perd un siège par rapport aux estimations précédentes.

Le Likoud, Shass et Hatsionout Hadatit conservent leur force. Mais, comme dit, cela ne leur sera pas suffisant pour former une coalition.

Yaïr Lapid continue sa progression avec maintenant 24 sièges dans ce sondage. Son bloc comporte 55 députés et s’il s’alliait à la liste arabe unifiée – 6 sièges – il aurait une coalition. Rappelons que le Premier ministre actuel a, plusieurs fois, affirmé qu’il n’aurait pas de problèmes à sièger avec la liste arabe, même si ces derniers jours, le message au sein de Yesh Atid est de viser une coalition large, »sans les extrêmes ».

A la question de savoir qui serait le plus compétent pour le poste de Premier ministre, il est intéressant de constater que les sondés accordent plus de confiance au ministre de la Défense Benny Gantz, qu’au Premier ministre actuel, Yaïr Lapid: 28% contre 26%.