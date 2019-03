Le premier sondage de cette fin de semaine, réalisé par l’Institut Midgam pour la chaîne Aroutz 13, confirme le tassement du parti Bleu-Blanc mais aussi une baisse notoire de la Nouvelle Droite. Cependant, le bloc de droite reste majoritaire avec 64 sièges contre 45 à la gauche et 11 sièges aux partis arabes. Mais selon ce sondage, pas moins de sept partis devraient s’allier au Likoud et à Binyamin Netanyahou pour former une coalition de gouvernement!

Bleu-Blanc: 31

Likoud: 28

Parti travailliste: 10

Union de la Droite: 7

‘Hadash-Ta’al: 7

Yahadout Hatorah: 7

Shass: 6

Nouvelle droite: 4

Koulanou: 4

Zehout: 4

Meretz: 4

Israël Beiteinou: 4

Ra’am-Balad: 4

סקר חדשות 12: כחול לבן: 31 מנדטים, הליכוד: 28ע